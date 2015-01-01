日前，省防汛抗旱指挥部发出《关于2017年省领导防汛抗旱责任分工的通知》，要求在防汛抗旱期间实行省领导牵头负责、有关部门负责同志配合的分工负责制，负责长江、淮河干流及有关主要支流的防汛工作，分片指导督查各市的防汛抗旱工作。具体分...[详细]
近日，省政府办公厅发布《关于进一步激发社会领域投资活力的实施意见》，深化社会领域供给侧结构性改革，进一步激发医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域投资活力，更好满足多层次多样化需求，实现经济社会协调发展。 从扎实有效放宽行...[详细]
阜南县人民医院的专家对柴集镇卫生院的医生进行技术指导。 6月13日，安徽省首批县域医共体试点县之一的阜南县，县人民医院放射科医生正在用磁共振设...[详细]
6月20日，合肥市轨道交通2号线启动空载试运行。记者 李博 通讯员 胡静波 摄 6月20日，合肥市轨道交通2号线迎来开通试运营前又一重大节点，启动空载...[详细]
中新社合肥6月16日电 (记者 张强)记者16日从安徽省住建厅获悉，安徽日前出台的《关于加强传统村落保护利用发展的意见》(以下简称《意见》)提出，到201...[详细]
6月17日上午，省委书记李锦斌来到代表团驻地，亲切看望出席省党代表会议代表。安徽日报记者徐国康摄 6月17日上午，省委书记李锦斌，省委副书记、省...[详细]
近日，受极端天气影响，福建省福州方向出现连续强降雨。21日，永泰县葛岭镇发生滑坡险情。 21日下午16时，...[详细]
近日，界首市入选第二届安徽省文明县(市)和第三届安徽省未成年人思想道德建设工作先进县(区)。同时，该市泉阳镇、芦村镇、王集镇李彬庄村入...[详细]
阜南县人民医院的专家对柴集镇卫生院的医生进行技术指导。 6月13日，安徽省首批县域医共体试点县之一的阜南县，县人民医院放射科医生正在...[详细]
6月20日，合肥市轨道交通2号线启动空载试运行。记者 李博 通讯员 胡静波 摄 6月20日，合肥市轨道交通2号线迎来开通试运营前又一重大节点...[详细]
“让我们幻化作一只洁白的海鸥，展翅翱翔于一片湛蓝的汪洋之上，此刻的海面是如此的平静，仿佛一面清澈的明镜，没有一丝瑕疵……”近日，在...[详细]
笔者从界首市相关部门了解到，该市占地85.9亩，总投资2.25亿，年发电6300多万度生活垃圾焚烧发电项目，将于年底并网发电。 据了解，该项...[详细]
中安在线讯 据安徽商报报道，兴盛、绿优美、爱丽丝、海瑞……6月12日，合肥长丰县江淮园艺大棚内，这些好听的名字对应各自的产品“新鲜上市...[详细]
中新安徽网合肥6月22日电(张俊)6月20日，中共上海市委召开常委学习会，上海市市委书记韩正主持会议并讲话，研究部署人工智能产业发展战略。上海市市委...[详细]
中新安徽网合肥6月21日电(张俊)“同一天空，共舞霓虹”，第二届合肥六中剑桥中心中美文化交流营21日隆重开营，来自合肥六中与美国力德士学校的近80名学...[详细]
中新网安徽新闻6月20日电(赵强 通讯员：丁铸)6月13日，安徽出入境检验检疫局与淮北市人民政府签订了《关于支持淮北打造“苏鲁豫皖交界区域开放创新发展...[详细]
6月20日，360手机助手移动开发者沙龙在安徽合肥圆满谢幕。沙龙上，360应用产品战略分析部总监刘丹青、360手机卫士商业化产品总监/清理大师产品负责人陈...[详细]
为纪念中国人民解放军建军90周年，讴歌人民军队的丰功伟绩，激发我院学生的爱国之心、报国之情、强国之志，继6月5日爱国主义歌曲合唱比赛之后，我院党...[详细]
近日，记者从合肥市科协获悉，中国科协“海外人才创新创业大赛合肥行”活动将于6月28日在合肥举办，本活动由中国科协海智办、安徽省科协和合肥市政府联...[详细]
6月16日，由安徽省高校设置的首个电竞学院在合肥正式成立，该学院先期将面向电子竞技这一新兴产业，专门培养电竞裁判员、职业经理人、赛事承办、赛事组...[详细]
中新网安徽新闻6月21日电 (赵强)安徽拾一带一路”中东市场研讨会21日在合肥举行。 安徽省商务厅贸易发展处调研员崔晓表示，研讨会...[详细]
5月25日，安徽首家在纽约纳斯达克上市的电商企业微赢集团“实体微商”全球推介会在合肥召开。来自塔吉克斯坦、格鲁吉亚、苏里南、格林纳达、...[详细]
4月17日，合肥海关统计发布消息，一季度全省进出口总值752亿元人民币，比去年同期增长29.6%。其中，出口434.3亿元，增长20%；进口317.7亿元...[详细]
安徽一季度固定资产投资5447亿 房地产开发投资增速加快 中安在线讯 记者4月20日从安徽省统计局获悉，据最新统计，今年一季度，全省固定资...[详细]
安徽今年将安排重点项目5516个 年度投资11184亿 中安在线讯 记者4月18日从安徽省发改委获悉：2017年，全省安排重点项目5516个，年度...[详细]
【网信事业新成就】合肥跨境电商综试区一周年： 打造完整产业链和生态圈 中安在线讯 2016年1月12日，国务院批复在合肥市等12个城...[详细]
中安在线讯 据新安晚报报道，“自去年5月份实施‘营改增’以来，我公司税额下降了3300余万元。”安徽老乡鸡餐饮有限公司财务...[详细]
乌镇、古北水镇武汉推介会 “二当家”黄磊实力助阵 中新安徽网合肥6月21日电(张俊)2017年6月20日，乌镇景区、古北水镇(北京)景区总...[详细]
九年一瞬，荷田又香。6月19日下午，“2017中国•撮镇荷花文化旅游节”新闻发布会在肥东县撮镇举行，为期近两个月的荷花节十余场活动正...[详细]
中新网合肥6月19日电 (刘浩)安徽潜山县天柱山镇九曲河漂流景区17日至18日举行2017九曲河漂流魔幻露营节暨漂流勇士挑战赛活动，掀起玩水狂欢...[详细]
中安在线安庆讯 潜山县天龙关景区首届七彩风车节将于6月10日至7月10日炫彩开幕，届时游客可在风车的海洋里感受童年浪漫与快乐。 天龙关位...[详细]
为加快平铺镇乡村旅游产业融合发展，挖掘平铺民俗、民艺等传统文化，提炼饮食文化特点，提升餐饮品味，展示本土美食精华。6月3日上午，平铺...[详细]
日前，国内首座封神魔幻主题乐园落户安徽临泉，该项目占地3500亩，总投资约35亿元，建设周期2年半，预计将于2019年年底实现开园。这个曾伴随...[详细]
中安在线讯 据安徽商报消息 昨日，省政府发布安徽省现代基础设施体系建设总体规划(2017~2021年)，近五年的交通大项目可一览无余。快速...[详细]
炎炎夏日，大排档、吃龙虾、喝啤酒，大快朵颐！夏天，最令人垂涎欲滴的美食莫过于小龙虾了，红彤彤的外表搭配鲜嫩的肉身，光是想象，就让人...[详细]
中安在线安庆讯 深情意味话寺前，栀子花开寻幽梦。5月20日上午，首届“中国·禅源太湖朴初故里寺前旅游文化节”在太湖寺前镇开...[详细]
5月20日至5月21日，“情动巨石山”2017巨石山第四届草地音乐帐篷节在巨石山风景区激情上演。在为期两天的时间里，吸引来安徽、江西、湖北、...[详细]
6月22日，省委常委、组织部部长、常务副省长邓向阳主持召开推进创新发展、协调发展行动专题会，副省长谢广祥、方春明出席会议。 邓向阳指...[详细]
日前，省防汛抗旱指挥部发出《关于2017年省领导防汛抗旱责任分工的通知》，要求在防汛抗旱期间实行省领导牵头负责、有关部门负责同志配合的...[详细]
“十二五”期间，我省可再生能源快速发展，装机规模迅速增加。到2015年底，全省可再生能源发电累计装机640万千瓦，较2010年增长2倍。 2015年...[详细]
6月21日，全省深化统计管理体制改革提高统计数据真实性电视电话会议召开，传达省委书记李锦斌、省长李国英关于提高统计数据质量的批示，省委...[详细]
近日，省政府办公厅发布《关于进一步激发社会领域投资活力的实施意见》，深化社会领域供给侧结构性改革，进一步激发医疗、养老、教育、文化...[详细]
6月21日晚，由蚌埠市花鼓灯歌舞剧院创排的大型民族舞剧《大禹》，在北京国家大剧院精彩上演。中宣部副部长、文化部党组书记、部长雒树刚，中...[详细]
记者6月20日从省环保厅获悉，中央第四环境保护督察组移交我省办理的31批3719件信访件，办结率100%。转办件查处中，全省已责令整改3113家单位...[详细]
中安汽车讯 5月22日晚，江淮汽车官方发布公告称，安徽江淮汽车集团股份有限公司与大众汽车(中国)投资有限公司合资生产纯电动乘用车项目已获得国家...[详细]
预售期40天销量突破3000多辆！江铃汽车首款自主品牌轻客江铃特顺预售成绩相当耀眼。今年3月份，老牌轻客依维柯的总销量仅仅3032台。江铃特顺宁波经销商...[详细]
近日，大片《速度与激情8》正在各大院线火热上映，片中有不少令人振奋的飙车场景，可谓经典。现实生活中，能够拥有一款如影片中性能给力的车子，是众多...[详细]
国内皮卡市场有这样一个品牌，它2015年上市，经过两年的锐意进取，不仅成功俘获两万多车主的首肯，还荣获权威媒体颁发的“最佳畅销奖”，它是江淮新世...[详细]
4月30日，江铃特顺正式公布主流车型短轴中顶6座物流车官方指导售价10.68万，其他车型官方指导价格暂未公布。之前的3月20日，江铃特顺发布了相关车型的...[详细]
偌大绿地上停满了各式各样的房车，场面十分壮观。户外露营爱好者们在搭建的帐篷下喝茶交流，谈笑风生！五一假期，如果你来到滨湖的岸上草原，就会看到...[详细]
市场销量是一个产品品牌影响力及产品力最直观的体现，今年第一季度江淮帅铃T6皮卡共计售出6776台车，成功挺进四强，这一销量成绩不仅打破了国内高端皮...[详细]
4月25日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合印发《汽车产业中长期发展规划》（以下简称“规划”）。《规划》的核心要义就是做大做...[详细]
4月19日早上4点，天还没有亮，杨宗兵驾驶着他的那辆江淮轻卡飞驰在浙江义乌的大街上，在完成2趟运输任务后，他匆匆换好衣...[详细]
互联网时代的到来，无时无刻不改变着我们的生活，汽车产业也不例外。作为我国重要的支柱性产业之一，汽车产业是实施“互联网+”战略非常重要的领域。而...[详细]
近日，淮南石化被淮南市授予“安全生产先进单位”，这也是该公司第9次获得此项殊荣。 淮南石化始终将企业的经营创效与安全管理放在同等重...[详细]
(王振玉)为确保降损“利剑行动”工作取得实效，实现从“晾毛巾”找水分到“拧毛巾”挤水分，再到“晒毛巾”无水分的转变，三都供电局从“谋...[详细]
(沈迁迁)近日，在三都水族自治县建县60周年庆祝活动倒计时100天之际，为进一步统一思想提高认识，强化责任担当和工作落实，三都供电局负责人...[详细]
（王振玉）为确保员工身体健康，使广大干部员工以饱满的精神、健康的体魄投入到工作中去。6月19-21日，三都供电局邀请黔南继健...[详细]
(王振玉)6月22日，三都县各乡镇均迎来大到暴雨天气，面对强降雨来袭，三都供电局立即启动应急预案，迅带部署防讯保电相关工作，确保电网安全...[详细]
“麻风村”全体村民： 你们好，2017年悄然过去半年，虽然外界因为历史原因与你们产生了心灵的隔阂，没有任何一个人贸然走入你们村，但是...[详细]
为进一步强化人身事故应急管理工作，提高员工应对突发事件的应急处理能力，江门蓬江供电局2017年应急演练计划，于6月15日上午组织荷塘供电所...[详细]
如果说爱好使人充满激情，工作让人成就沉稳。那么，江门蓬江供电局杜阮供电所营配综合一班王敏健一定是个因为爱好服务工作而充满激情却又沉...[详细]
6月6日14时59分，江门市负荷今年第一次创新高，达420.41万千瓦，比去年最高负荷增长1.26%。负荷创新高，供电人更需紧绷心弦，以保设备安全、...[详细]
6月21日，夏至上午，南方电网广东鹤山供电局古劳供电所值班室接到用户的报障电话，在古劳大埠村一鱼塘用户电箱烧坏了，...[详细]